На юге России готовят бомбоубежища 27 апреля, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Убежище в Санкт-Петербурге (Фото:Lvova Anastasiya via wikipedia)

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду, 27 апреля, заявил о необходимости функционирования системы оповещения граждан и привести бомбоубежища «в надлежащее состояние».

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Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

По словам российского чиновника, южные регионы РФ должны обеспечить надежную работу системы, которая позволяет экстренно оповестить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища.

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Патрушев добавил, что в числе важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.

«Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние», — заявил он.

27 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил дальнейшую «демилитаризацию» приграничных с Украиной регионов РФ.

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