«Лучший в бригаде». На Донбассе ликвидировали командира взвода снайперской роты оккупантов
Похороны Сергея Царькова (Фото:Тимур Шарипкулов / UFA1.RU)
На Донбассе ликвидировали командира взвода снайперской роты Сергея Царькова из Забайкальского края. Он считался лучшим снайпером в бригаде.
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Об этом сообщает chita.ru.
При этом Царьков погиб еще 10 апреля, однако о его смерти журналистам сообщили только 17 мая.
«Сергей Игоревич Царьков служил в стрелковой роте снайперов. Он был лучшим снайпером бригады. Его все очень уважали, он был профессионалом, пользовался авторитетом. Никто не мог поверить, что с ним такое могло произойти», — рассказали в военкомате страны-агрессора.
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