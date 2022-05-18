«Лучший в бригаде». На Донбассе ликвидировали командира взвода снайперской роты оккупантов 18 мая, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Похороны Сергея Царькова (Фото:Тимур Шарипкулов / UFA1.RU)

На Донбассе ликвидировали командира взвода снайперской роты Сергея Царькова из Забайкальского края. Он считался лучшим снайпером в бригаде.

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Об этом сообщает chita.ru.

При этом Царьков погиб еще 10 апреля, однако о его смерти журналистам сообщили только 17 мая.

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«Сергей Игоревич Царьков служил в стрелковой роте снайперов. Он был лучшим снайпером бригады. Его все очень уважали, он был профессионалом, пользовался авторитетом. Никто не мог поверить, что с ним такое могло произойти», — рассказали в военкомате страны-агрессора.

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