Молдова упростила пересечение границы для украинских беженцев 4 мая, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Граница Молдовы (Фото:Andrei Merdari / newsmaker)

Молдова упростила правила пересечения границы для украинских беженцев. Упрощенной процедурой можно воспользоваться только один раз.

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Такое решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы, сообщает Newsmaker.

По обновленным правилам, граждане Украины, въехавшие на территорию Молдовы на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе с завершившимся сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ.

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Комиссия по ЧС также скорректировала меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями. Лица, ответственные за прием несовершеннолетних из Украины, будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.

Издание отмечает, что с 24 февраля по последним данным, в Молдову въехали около 450 тысяч украинских беженцев. Пограничная полиция разрешила им въезд без паспортов только на основании внутренних документов, удостоверяющих личность, и без предъявления COVID-сертификатов.

На территории Молдовы остаются более 93 тысяч украинских беженцев, из них 47,6 тысячи — несовершеннолетние.

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