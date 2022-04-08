Mitsubishi остановила поставки в РФ и производство на местном заводе
Mitsubishi остановила работу в Калуге (Фото:Siraj Noorani/Twitter)
Японская корпорация Mitsubishi Motors сообщила, что приостанавливает поставки в Россию автомобилей и запчастей, а также работу производства в Калуге.
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Об этом сообщает пресс-служба компании Mitsubishi Motors.
В частности, компания остановит локальное производство на совместном с французской компанией Stellantis автозаводе ООО ПСМА Рус в Калуге.
Проблемы с поставками автомобилей и запчастей возникли у компании еще в марте — тогда и началась приостановка экспорта.
Рано утром 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.
Из-за этого и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы.
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