Mitsubishi остановила поставки в РФ и производство на местном заводе

8 апреля, 23:27
Цей матеріал також доступний українською
Mitsubishi остановила работу в Калуге (Фото:Siraj Noorani/Twitter)

Mitsubishi остановила работу в Калуге (Фото:Siraj Noorani/Twitter)

Японская корпорация Mitsubishi Motors сообщила, что приостанавливает поставки в Россию автомобилей и запчастей, а также работу производства в Калуге.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает пресс-служба компании Mitsubishi Motors.

В частности, компания остановит локальное производство на совместном с французской компанией Stellantis автозаводе ООО ПСМА Рус в Калуге.

Видео дня

Проблемы с поставками автомобилей и запчастей возникли у компании еще в марте — тогда и началась приостановка экспорта.

Читайте также:
Cropp и Decathlon на выход. Список компаний, которые прекратили или приостановили работу в России

Рано утром 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

Из-за этого и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Mitsubishi Санкции против России Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X