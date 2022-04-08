Mitsubishi остановила поставки в РФ и производство на местном заводе 8 апреля, 23:27 Цей матеріал також доступний українською Mitsubishi остановила работу в Калуге (Фото:Siraj Noorani/Twitter)

Японская корпорация Mitsubishi Motors сообщила, что приостанавливает поставки в Россию автомобилей и запчастей, а также работу производства в Калуге.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает пресс-служба компании Mitsubishi Motors.



В частности, компания остановит локальное производство на совместном с французской компанией Stellantis автозаводе ООО ПСМА Рус в Калуге.

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Проблемы с поставками автомобилей и запчастей возникли у компании еще в марте — тогда и началась приостановка экспорта.

Рано утром 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

Из-за этого и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы.



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