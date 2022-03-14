«Вам тут врут». В России редактор ворвалась в эфир новостей на Первом канале с призывом прекратить войну 14 марта, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Прямой эфир новостей на Первом канале (Фото:Скриншот видео Двач / Telegram)

Вечером 14 марта в прямом эфире российского Первого канала вышла редактор Марина Овсянникова с призывом остановить войну России против Украины. Ее уже задержали.

На опубликованных кадрах в сети видно, как ведущая рассказывает о последних новостях. Внезапно сзади нее выбегает девушка с плакатом «Нет войне! Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут». Девушка также выкрикивала «остановите войну». Через несколько минут режиссеры быстро включили сюжет, оборвав слова ведущей, однако девушку с плакатом какое-то время было еще слышно.

По информации источников пропагандистского агентства ТАСС, девушке, которая ворвалась в эфир программы Время, грозит административное дело. Она является сотрудницей телеканала. Ее уже задержали.

Девушка является редактором на Первом канале. Перед этой акцией она записала видеообращение с призывом прекратить войну.

«То, что сейчас происходит в Украине — это преступление. И Россия — страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек — Владимир Путин», — заявила она.



Обновлено в 21:58. Команда российского оппозиционера Алексея Навального готова оплатить штраф, который может получить девушка за этот поступок.

«Мы готовы оплатить штраф, который назначат сотруднице Первого канала, вышедшей в эфир с антивоенным плакатом. И любому другому сотруднику канала, который поступит так же», — говорится в сообщении пресс-службы.

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