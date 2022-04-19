Франция поддерживает отказ ЕС от российского газа — Макрон

19 апреля, 03:58
Цей матеріал також доступний українською
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Поддержи НВ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает полное эмбарго на покупку российских газа и нефти.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Макрон считает, что необходимо «ослабить возможности Москвы продолжать войну.

Президент Франции напомнил, что его страна не зависит от поставок газа из РФ, а включение эмбарго в список санкций ЕС поддерживает другая страна.

Видео дня

В то же время Макрон напомнил, что «европейский рынок взаимосвязан, Европа зависит от российского газа».

https://twitter.com/dw_ukrainian/status/1516181272120512514
Читайте также:
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Топ-5 санкций для уничтожения экономики РФ

7 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений России в Украине и увеличить поставки оружия Украине.

В то же время, Евросоюз до сих пор не утвердил введение эмбарго на нефть и газ и РФ.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Газ Франция Нефть Эмбарго Российское эмбарго Эммануэль Макрон Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X