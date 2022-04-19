Франция поддерживает отказ ЕС от российского газа — Макрон 19 апреля, 03:58 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает полное эмбарго на покупку российских газа и нефти.

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Макрон считает, что необходимо «ослабить возможности Москвы продолжать войну.

Президент Франции напомнил, что его страна не зависит от поставок газа из РФ, а включение эмбарго в список санкций ЕС поддерживает другая страна.

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В то же время Макрон напомнил, что «европейский рынок взаимосвязан, Европа зависит от российского газа».

7 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений России в Украине и увеличить поставки оружия Украине.

В то же время, Евросоюз до сих пор не утвердил введение эмбарго на нефть и газ и РФ.

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