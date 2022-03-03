Путиным движет дух реваншизма. Макрон назвал ложью пропаганду Кремля о «войне с нацизмом» 3 марта, 00:56 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Кремля «осознанно и последовательно» отказывался от своих обязательств и выбрал войну против Украины.

«Эта война еще меньше, чем хотела бы объявить непростительная пропаганда, борьба с нацизмом, это ложь, оскорбление истории России и Украины, памяти наших старших, совместно боровшихся против нацизма. Российское руководство издевается над памятью о Холокосте в Украине, так же они издеваются над памятью о преступлениях сталинизма в России», — заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что военное вторжение нельзя рассматривать как конфликт НАТО и России, так как в Украине нет военных и баз РФ. Макрон подчеркнул, что санкции против России будут усиливать до того, как будет принято решение об остановке войны.

«Эта война является плодом духа реваншизма, подпитанного ревизионистским чтением истории Европы, который хотел бы вернуть ее в самое темное время истории Европы, в самые темные времена империй, вторжений, истреблений», — заявил президент.

3 марта — восьмые сутки полномасштабной войны с Россией. На сегодня запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, предположительно на границе с Беларусью.



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