«Я предупреждал». Лукашенко заявил, что провел «спецоперацию» в Украине 7 апреля, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:Сайт президента Беларуси)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что провел «спецоперацию» в Украине. Он якобы спас белорусских дальнобойщиков возле украинской границы.

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Об этом сообщает провластное издание Белта.

По его словам, украинская сторона якобы захватила «до сотни» белорусских дальнобойщиков.

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«Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — отметил Лукашенко.

При этом он не уточнил подробности «спецоперации», но отметил, что ее провели так, что никто из Совета безопасности Беларуси не заметил.

«Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия (пусть Макей разговаривает с послом Украины), что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют», — добавил Лукашенко.

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Украинская сторона пока не комментировала этот инцидент.

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