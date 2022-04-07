«Я предупреждал». Лукашенко заявил, что провел «спецоперацию» в Украине
Александр Лукашенко (Фото:Сайт президента Беларуси)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что провел «спецоперацию» в Украине. Он якобы спас белорусских дальнобойщиков возле украинской границы.
Война России против Украины — главные события 7 апреля
Об этом сообщает провластное издание Белта.
По его словам, украинская сторона якобы захватила «до сотни» белорусских дальнобойщиков.
«Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — отметил Лукашенко.
При этом он не уточнил подробности «спецоперации», но отметил, что ее провели так, что никто из Совета безопасности Беларуси не заметил.
«Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия (пусть Макей разговаривает с послом Украины), что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют», — добавил Лукашенко.
Украинская сторона пока не комментировала этот инцидент.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.