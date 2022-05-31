«Совершенно секретно». Диктатор Лукашенко наградил сотрудников КГБ за участие в «спецоперации» в Украине
Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам КГБ Беларуси за участие в «спецоперации» в Украине.
Война России против Украины — главные события 31 мая
Приближенный к Лукашенко канал в Telegram под названием Пул первого сообщил, что мероприятие прошло «под грифом «совершенно секретно».
За какие именно «заслуги» диктатор вручил награды — не сообщается.
Подробности обещают показать во вторник, 31 мая в фильме Дороги домой на канале ОНТ.
Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.
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