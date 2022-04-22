После поражений и уничтожения Москвы. Кремль применяет репрессии против высшего руководства российской армии и флота — украинская разведка 22 апреля, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Подбитый крейсер Москва (Фото:OSINTtechnical)

После поражений российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана Черноморского флота РФ Москва Кремль приступил к очередной фазе репрессий против командования армии и флота.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По информации военной разведки Украины, в РФ отстранили от должности и арестовали командующего черноморским флотом адмирала Игоря Осипова. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба — первого заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

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Отмечается, что в связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности командующих 6-й армией генерал-лейтенанта Владислава Ершова, 1-й танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя и одного из заместителей командующего.

Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК южного военного округа генерал-майор Аркадий Марзоев.



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Как отметили в украинской разведке, репрессии Кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения. В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировка войск восточного военного округа отстранена от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева.



«Российская репрессивная машина только набирает обороты…» — пишут в ГУР МО Украины.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика получилась без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько человек было на борту Москвы во время удара, неизвестно.

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