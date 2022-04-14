Канада направит в Польшу военных для помощи украинским беженцам 14 апреля, 20:57 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащие Канады (Фото:REUTERS/Lars Hagberg)

Власти Канады приняли решение направить в Польшу около 150 военных. В их задачи будет входить помощь украинским беженцам, которые спасаются от войны с Россией.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщает Reuters.

«Наши люди будут оказывать общую поддержку, духовные услуги и ограниченную медицинскую помощь с помощью украиноязычного персонала канадских вооруженных сил», — цитирует агентство министра обороны Канады Аниту Ананд.

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По ее словам, канадские военные направляются в польские центры, где размещены беженцы из Украины. Военнослужащие также поддержат группу по оказанию гуманитарной помощи и помогут украинцам с переселением в Канаду.

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