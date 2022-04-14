Канада направит в Польшу военных для помощи украинским беженцам
Военнослужащие Канады (Фото:REUTERS/Lars Hagberg)
Власти Канады приняли решение направить в Польшу около 150 военных. В их задачи будет входить помощь украинским беженцам, которые спасаются от войны с Россией.
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Об этом сообщает Reuters.
«Наши люди будут оказывать общую поддержку, духовные услуги и ограниченную медицинскую помощь с помощью украиноязычного персонала канадских вооруженных сил», — цитирует агентство министра обороны Канады Аниту Ананд.
По ее словам, канадские военные направляются в польские центры, где размещены беженцы из Украины. Военнослужащие также поддержат группу по оказанию гуманитарной помощи и помогут украинцам с переселением в Канаду.
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