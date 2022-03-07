В России утвердили список стран-врагов на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину
Россия внесла в список недружественных 22 страны, среди которых Украина, США и страны-члены ЕС (Фото:Michael Parulava/Unsplash)
Правительство России определило список недружественных для нее стран на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
Как сообщили в правительстве страны-агрессора, крупные долги кредиторам из этих стран разрешили выплачивать в российских рублях.
В перечень стран-врагов России вошли, в том числе, Украина, США и страны-члены Евросоюза.
Полный список выглядит так:
- Австралия,
- Албания,
- Андорра,
- Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
- государства — члены Европейского союза,
- Исландия,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Микронезия,
- Монако,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Южная Корея,
- Сан-Марино,
- Северная Македония,
- Сингапур,
- США,
- Тайвань,
- Украина,
- Черногория,
- Швейцария,
- Япония.
В список недружественных стран вошли те, кто ввел санкции против России за ее действия в Украине.
В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.
7 марта — 12-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.
Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Десятки международных компаний покидают российский рынок.
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