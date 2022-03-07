В России утвердили список стран-врагов на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину 7 марта, 14:33 Цей матеріал також доступний українською Россия внесла в список недружественных 22 страны, среди которых Украина, США и страны-члены ЕС (Фото:Michael Parulava/Unsplash)

Правительство России определило список недружественных для нее стран на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Как сообщили в правительстве страны-агрессора, крупные долги кредиторам из этих стран разрешили выплачивать в российских рублях.

В перечень стран-врагов России вошли, в том числе, Украина, США и страны-члены Евросоюза.

Полный список выглядит так:

Австралия,

Албания,

Андорра,

Великобритания ( включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),

включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства — члены Европейского союза,

Исландия,

Канада,

Лихтенштейн,

Микронезия,

Монако,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Южная Корея,

Сан-Марино,

Северная Македония,

Сингапур,

США,

Тайвань,

Украина,

Черногория,

Швейцария,

Япония.

В список недружественных стран вошли те, кто ввел санкции против России за ее действия в Украине.

Слушайте подкаст на эту тему

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

7 марта — 12-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Десятки международных компаний покидают российский рынок.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.