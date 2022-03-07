В России утвердили список стран-врагов на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину

7 марта, 14:33
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Россия внесла в список недружественных 22 страны, среди которых Украина, США и страны-члены ЕС (Фото:Michael Parulava/Unsplash)

Россия внесла в список недружественных 22 страны, среди которых Украина, США и страны-члены ЕС (Фото:Michael Parulava/Unsplash)

Правительство России определило список недружественных для нее стран на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Как сообщили в правительстве страны-агрессора, крупные долги кредиторам из этих стран разрешили выплачивать в российских рублях.

В перечень стран-врагов России вошли, в том числе, Украина, США и страны-члены Евросоюза.

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Полный список выглядит так:

  • Австралия,
  • Албания,
  • Андорра,
  • Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
  • государства — члены Европейского союза,
  • Исландия,
  • Канада,
  • Лихтенштейн,
  • Микронезия,
  • Монако,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Южная Корея,
  • Сан-Марино,
  • Северная Македония,
  • Сингапур,
  • США,
  • Тайвань,
  • Украина,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Япония.

В список недружественных стран вошли те, кто ввел санкции против России за ее действия в Украине.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

7 марта — 12-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Десятки международных компаний покидают российский рынок.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Санкции против России Война России против Украины

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