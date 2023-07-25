«Шойгу, где ПВО?» Представитель ГУР рассказал о реакции россиян на новую бавовну в Москве 25 июля, 18:27 Люди переходят дорогу возле поврежденного беспилотником здания в Москве, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV рассказал о реакции россиян на новую бавовну в Москве.

«Есть несколько измерений реакции. Мы все сейчас можем легко промониторить и наблюдать публичную реакцию. Она истерическая — крайне истерическая. Как со стороны пропагандистов… Этой сумасшедшей [представительницы МИД РФ] Захаровой, которая кричит о „международном теракте“. Из уст представительницы государства-террориста это достаточно забавно слышать. Так и [со стороны] возмущенных военкоров, которые в очередной раз перефразируют уже крылатую фразу [главаря ЧВК Вагнер] Пригожина: „Шойгу, где ПВО?“»" - рассказал Юсов в эфире Radio NV.

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По словам представителя ГУР Минобороны, панические настроения наблюдаются и среди «рядовых московитов».

«И среди них, в частности, и среди иностранцев появляется все больше понимания, что это не случайности, что это закономерности. Поскольку это уже не первый подобный эксцесс на Московщине, то, соответственно, продолжение следует», — добавил он.

Также Юсов рассказал, что ситуация не стала «таким уж шоком» для российских кадровых военных, потому что они «уже пропускали (дроны в Москву — ред.) раньше» и имели основания полагать, что так произойдет и во время следующих попыток атаковать Москву.

«Они пробуют усиливаться. И после предыдущих подобных случаев получили необходимый безлимитный бюджет на оснащение и защиту Москвы системами и средствами ПВО. Получили карт-бланш на первоочередные заказы по срокам. То есть заказы для Москвы идут перед заказами для оккупационного корпуса рашистов в Украине и на других участках границы. Поэтому, конечно, башни Кремля сегодня грустят», — отметил представитель ГУР Минобороны.

Утром в понедельник, 24 июля, Москву атаковали дроны. Были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий недалеко от минобороны РФ.

Украинская правда, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны сообщила, что атака на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Журналисты Радио Свобода выяснили, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия Панцирь-С1, размещенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там, однако не смог сбить дрон, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах.