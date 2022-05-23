Израиль продлил визы украинским беженцам и разрешил работать

23 мая, 17:02
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Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Израиль автоматически продлевает визы гражданам Украины, находящимся в Израиле по туристической визе, до 30 июня. Визы будут продлены автоматически.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает Newsru.co.il.

При этом власти не будут препятствовать работе украинцев в стране.

С начала вторжения России в Украину 24 февраля более 28 тысяч украинцев въехали в Израиль, присоединившись к тысячам тех, кто уже находился в стране на момент начала войны.

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Как и большинству въезжающих туристов, украинцам была выдана трехмесячная въездная виза, срок действия которой для самых ранних прибывших скоро истекает. Согласно заявлению Министерства внутренних дел, визы будут автоматически продлены без необходимости посещения украинскими беженцами каких-либо государственных учреждений.

То же самое относится и к тем украинцам, которые находились в Израиле нелегально в начале войны. Они не будут депортированы, им запрещено работать.

https://www.youtube.com/watch?v=JTMUhxgCMKw

Министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что в течение следующего месяца она вернется к этому вопросу и примет дальнейшее решение о статусе украинцев, прибывших в Израиль как до, так и после российского вторжения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Израиль Беженцы Российская агрессия Украина-Израиль Война России против Украины

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