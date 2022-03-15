Израиль остановил безвиз для Украины и не принимает беженцев 15 марта, 16:19 Цей матеріал також доступний українською Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Израиль приостановил действие безвизового режима для Украины. Теперь украинцам, которые хотят въехать в страну, нужно сначала получить специальное разрешение от МВД Израиля.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

В стране установили квоту — для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квоты Израиль уже принял и будет принимать дальше. В посольстве подчеркнули, что Израиль не принимает беженцев из Украины.

Если украинцы планируют приехать в Израиль по приглашению гражданина страны, тот обязан подписать декларацию для приглашенных на сайте Управления по вопросам народонаселения и иммиграции с помощью электронной анкеты по ссылке.

Граждане Украины, подающие заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте министерства иностранных дел Израиля по ссылке. Ответ отправят на электронную почту.

Если заявитель прибыл в Израиль по приглашению гражданина страны, то важно, чтобы у заявителя было это приглашение перед заполнением заявки.

Украинцы не смогут беспрепятственно въехать в Израиль как туристы (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или имеете там друзей, родственников, у которых нет статуса в Израиле).

В то же время правительство Израиля определило приоритетные категории людей, которые могут въехать в страну при определенных условиях (например, супруги/дети граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, которые ранее подали прошение на воссоединение семьи с гражданами Израиля, члены семей израильтян первой линии родства, новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни).

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