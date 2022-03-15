В Барселоне арестовали яхту главы Ростеха Чемезова стоимостью 130 миллионов евро

15 марта, 01:05
Цей матеріал також доступний українською
Яхта Валери (Фото:El Pais)

Яхта Валери (Фото:El Pais)

Испанские власти приняли решение арестовали яхту Валери в Барселоне, которая принадлежит главе российской корпорации Ростех Сергею Чемезову.

Об этом сообщает El Pais.

Арест яхты российского олигарха стал первым случаем в Испании. Между олигархом и кораблем существует сложная сеть компаний в офшорах.

Власти Испании на прошлой недели направили запросы в руководства портов о нахождении в них российских кораблей.

Читайте также:
В Италии арестовали яхты российских олигархов Мордашова и Тимченко — Reuters

Из-за начала полномасштабной войны России в Украине против российских олигархов ЕС ввел санкции.

2 марта американский президент Джо Байден заявил, что Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу по расследованию преступлений российских олигархов.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Испания Санкции против России Ростех Барселона

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ