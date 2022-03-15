В Барселоне арестовали яхту главы Ростеха Чемезова стоимостью 130 миллионов евро 15 марта, 01:05 Цей матеріал також доступний українською Яхта Валери (Фото:El Pais)

Испанские власти приняли решение арестовали яхту Валери в Барселоне, которая принадлежит главе российской корпорации Ростех Сергею Чемезову.

Об этом сообщает El Pais.

Арест яхты российского олигарха стал первым случаем в Испании. Между олигархом и кораблем существует сложная сеть компаний в офшорах.

Власти Испании на прошлой недели направили запросы в руководства портов о нахождении в них российских кораблей.

Из-за начала полномасштабной войны России в Украине против российских олигархов ЕС ввел санкции.



2 марта американский президент Джо Байден заявил, что Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу по расследованию преступлений российских олигархов.

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