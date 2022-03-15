Большинство жителей Франции и Германии поддержали вступление Украины в ЕС — опрос 15 марта, 04:15 Цей матеріал також доступний українською Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В среднем 71% жителей Германии, Франции, Италии и Польши поддержали вступление Украины в Европейский союз.

Об этом свидетельствуют данные опроса Ifop для Ялтинской европейской стратегии и Фонда Жан-Жореса.

За вступление Украины в Евросоюз высказались 71% опрашиваемых (91% - в Польше, 71% - в Италии, 69% - в Германии, 62% - во Франции), против — в среднем 29%. Также в среднем 84% опрошенных в четырех европейских странах хорошо относятся к Украине.

75% опрошенных сообщили, что хорошо относятся к президенту Владимиру Зеленскому (65% - во Франции, 80% - Германии, 67% - Италии, 93% - Польше).

79% опрошенных одобряют санкции против РФ, за поддержку предоставления военной техники Украине высказались 67%, 87% респондентов также поддержали размещение украинских беженцев в своих странах.

Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Версале заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а также отметили, что «Украина принадлежит к нашей европейской семье».

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Он подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Вслед за Украиной заявки подали Грузия и Молдова. 1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

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