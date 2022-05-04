По примеру Лукашенко. Глава рпц Кирилл «с картами в руках» 20 минут доказывал Папе Франциску необходимость войны

4 мая, 03:52
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Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа Римский Франциск рассказал, что глава рпц Кирилл порядка 20 минут «с картами в руках» рассказывал о том, почему необходимо было начать полномасштабное вторжение в Украину.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщает Corriere della Sera.

«Первые 20 минут с картой в руках он читал мне обоснование войны. Я выслушал и сказал ему: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, а должны использовать язык Иисуса», — заявил Франциск.

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Понтифик подчеркнул, что в разговоре с Кириллом сказал, что «патриарх не должен превращаться в путинского алтарника».

3 мая Папа Римский Франциск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал ему, что страна-агрессор Россия планирует закончить войну 9 мая.

https://www.youtube.com/watch?v=6HukxFHQ-7M
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   РПЦ Патриарх Кирилл Папа римский Франциск Война в Украине Война России против Украины Папа Римский Франциск

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