Вместо пластиковых столбов. Финляндия намерена построить заграждения на границе с Россией

9 июня, 20:15
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Граница Финляндии и России, 23 марта (Фото:REUTERS/Essi Leht)

Граница Финляндии и России, 23 марта (Фото:REUTERS/Essi Leht)

Правительство Финляндии намерено внести поправки в пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на границе с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Финляндия, которая в настоящее время пытается вступить в НАТО, имеет историю войн с Россией. На сегодня покрытая лесом приграничная зона между двумя странами обозначена только знаками и пластиковыми столбами на протяжении большей части границы общей протяженности в 1300 км.

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Поправки включают предложение принимать заявления о предоставлении убежища только в определенных пунктах въезда. Согласно правилам Евросоюза, мигранты имеют право просить убежища в любом пункте въезда в страну-участницу ЕС.

Поправки позволят строить заграждения, а также новые дороги для облегчения патрулирования границы с финской стороны.

«Позже правительство примет решение о пограничных заграждениях в критических зонах на восточной границе на основе оценки пограничной службы Финляндии», — говорится в заявлении министра внутренних дел страны Кристы Микконен.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Граница Российская агрессия Финляндия Война России против Украины

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