Финляндия готова принять еще больше беженцев из Украины

21 марта, 03:31
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Финны знают, что происходит, и готовы помогать украинцам, уверяет Санна Марин (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Финны знают, что происходит, и готовы помогать украинцам, уверяет Санна Марин (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, что страна может разместить еще больше беженцев, которые спасаются от войны в Украине.

Премьер-министр поясняет, что в Финляндию приехало относительно небольшое количество беженцев, поскольку большинство убегающих от войны украинцев уехали в соседние страны.

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После российского вторжения за убежищем в Финляндии обратилось 7916 граждан Украины.

"Мы готовимся принять больше людей", - говорит Марин. Она уверяет, что финские власти будут пытаться обеспечить "максимально нормальные условия" для размещения украинских беженцев.

Также она отметила, что финны знают, что происходит в Украине и готовы помогать украинцам.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Беженцы Финляндия Война России против Украины

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