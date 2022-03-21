Финляндия готова принять еще больше беженцев из Украины
Финны знают, что происходит, и готовы помогать украинцам, уверяет Санна Марин (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, что страна может разместить еще больше беженцев, которые спасаются от войны в Украине.
Премьер-министр поясняет, что в Финляндию приехало относительно небольшое количество беженцев, поскольку большинство убегающих от войны украинцев уехали в соседние страны.
После российского вторжения за убежищем в Финляндии обратилось 7916 граждан Украины.
"Мы готовимся принять больше людей", - говорит Марин. Она уверяет, что финские власти будут пытаться обеспечить "максимально нормальные условия" для размещения украинских беженцев.
Также она отметила, что финны знают, что происходит в Украине и готовы помогать украинцам.
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