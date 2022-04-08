Евросоюз выделит дополнительно полмиллиарда евро на военную помощь Украине 8 апреля, 06:37 Цей матеріал також доступний українською Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Европейской комиссии Шарль Мишель заявил, что Евросоюз дополнительно выделит полмиллиарда евро на военную помощь Украине.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Он отметил, что общая сумма военной помощи теперь составляет 1,5 миллиарда евро.

7 апреля страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который предусматривает запрет на импорт российского угля и эмбарго на поставку вооружения в Россию.

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Пакет санкций также предусматривает ограничения против российских олигархов, пропагандистов и пособников режима Путина; запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров; замораживание активов ряда российских банков; закрытие европейских портов для российских судов; запрет на российские и белорусские автомобильные перевозки на территории блока.



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