Цель — построить Украину будущего. ЕС начинает европейский План Маршалла — Мишель 5 мая, 02:17 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов российских оккупантов в Бородянке Киевской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что донорская конференция в Варшаве 5 мая даст старт европейскому плану Маршалла для восстановлении Укарины после войны.



Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«На мой взгляд, эта конференция должна быть, по моему мнению, отправной точкой для некоего европейского плана Маршалла для Украины. Это именно то, что мы должны сделать, мы должны послать очень сильный сигнал в отношении того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно», — заявил Мишель.

Видео дня

Он отметил, что для восстановления Украины «нужны решения, нужны деньги, нам нужна сильная координация, нам нужна политическая воля».

Шарль Мишель сообщил, что созданный фонд необходимо начинать использовать уже сейчас для гуманитарной поддержки Украины и для помощи бюджету страны.

«Цель — построить современную, процветающую, устремленную в будущее Украину. Это означает, например, что когда будет восстановление инфраструктуры, ее важно восстанавливать в соответствии с потребностями будущего, принимая во внимание изменение климата, цифровую трансформацию мира и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в ЕС и с которыми сталкивается весь мир», — заявил Мишель.

Конференция доноров для помощи Украине состоится 5 мая в Варшаве. Инициаторами события являются премьер-министры Польши и Швеции Матеуш Моравецкий и Магдалена Андерссон.

19 марта президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским идею создания Фонда солидарности с Украиной (Ukraine Solidarity Fund, USF). Они поддержали такую инициативу.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.