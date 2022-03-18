70% россиян тревожатся социально-экономической ситуацией в стране

18 марта, 05:17
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30% россиян сохраняют эмоциональное равновесие и контролируют уровень тревожности (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

30% россиян сохраняют эмоциональное равновесие и контролируют уровень тревожности (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

70% жителей российской страны-агрессора в той или иной степени испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации в стране, сообщает Forbes.

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Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, лишь меньше трети россиян (30%) сохраняют эмоциональное равновесие и контролируют уровень тревожности.

Отмечается, что меньший стресс переживают жители РФ 18−24 лет: 48% не испытывают или почти не испытывают стресса, мужчины (41%), россияне с хорошим материальным положением (43%) и опрошенные без высшего образования (33%).

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По словам 48% опрошенных: они так или иначе находят способы избавиться от стресса и тревожности. Опрос проводился среди 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов страны-агрессора.

Сообщалось, что почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежда.

Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведенных группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Опрос Российская агрессия Экономические настроения Война России против Украины

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