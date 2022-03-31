Уровень доверия американцев к Зеленскому превысил показатели Байдена — опрос

31 марта, 05:02
Цей матеріал також доступний українською
О доверии ка Байдену заявили 48% опрошенных (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

О доверии ка Байдену заявили 48% опрошенных (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Согласно данным опроса социологического центра Pew Research Center, американцы больше доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому нежели главе Белого дома Джо Байдену.

Война России против Украины — главное

О доверии к Зеленскому заявили 72% опрошенных, в то время как Джо Байдену доверяют 48% американцев, которые приняли участие в опросе.

Видео дня

Доверие в вопросах международной политики к Зеленскому превысила также показатели главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Обоим доверяют 53% опрошенных.

Антилидерами рейтинга стали кремлевский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Путину не доверяют 92% опрошенных, а Си Цзиньпину 83%.

Социологический центр Pew Research Center провел свой опрос 21−27 марта.

pewresearch.org
Фото: pewresearch.org
Читайте также:
Зеленский час говорил с Байденом. Обсудили оборонную помощь и новые санкции против России
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Джо Байден Владимир Зеленский Си Цзиньпин Эммануэль Макрон Олаф Шольц

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X