Уровень доверия американцев к Зеленскому превысил показатели Байдена — опрос
О доверии ка Байдену заявили 48% опрошенных (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Согласно данным опроса социологического центра Pew Research Center, американцы больше доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому нежели главе Белого дома Джо Байдену.
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О доверии к Зеленскому заявили 72% опрошенных, в то время как Джо Байдену доверяют 48% американцев, которые приняли участие в опросе.
Доверие в вопросах международной политики к Зеленскому превысила также показатели главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Обоим доверяют 53% опрошенных.
Антилидерами рейтинга стали кремлевский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Путину не доверяют 92% опрошенных, а Си Цзиньпину 83%.
Социологический центр Pew Research Center провел свой опрос 21−27 марта.
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