Сотни чехов вызвались воевать за Украину

12 марта, 21:20
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Флаг Чехии (Фото:yacubee / pixabay)

Флаг Чехии (Фото:yacubee / pixabay)

Более 600 чехов вызвались вступить в Интернациональный легион Теробороны.

Об этом сообщает Dennik.cz, ссылаясь на данные офиса президента Чехии.

Эти данные озвучил офис президента Чехии. Там отмечают, что государство обеспечит поддержку всем гражданам Чехии, которые решат вступить в ВСУ.

Власти Чехии не будут привлекать к уголовной ответственности граждан, которые поедут воевать в Украину против российского вторжения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Чехия Российская агрессия Украина-Чехия Территориальная оборона Война России против Украины

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