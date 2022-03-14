Жестокость должна прекратится. В Госдепе отреагировали на удар по полигону в 20 километрах от Польши

14 марта, 03:54
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Блинкен прокомментировал удар по Яворивскому полигону (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Блинкен прокомментировал удар по Яворивскому полигону (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Глава Госдепа США осудил ракетные удары по Международному центру миротворчества и безопасности в Явориве, которое находится в 20 километрах от границ Польши и НАТО.

«Мы осуждаем авиаудар, который Российская Федерация нанесла по Международному центру миротворчества и безопасности в Явориве, недалеко от украинской границы с Польшей. Подобная жестокость должна прекратиться», — заявил Блинкен.

https://twitter.com/SecBlinken/status/1503127191713984517

13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет сбили в воздухе.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Госдеп Госдеп США Яворивский полигон Энтони Блинкен Война России против Украины

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