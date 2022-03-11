Белорусские войска могут напасть на Украину сегодня вечером — Центр стратегических коммуникаций 11 марта, 18:29 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащие Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси / Facebook)

По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину 11 марта в 21:00, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре уточняют, что после первого раунда переговоров в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили по одному звонку.

«Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГКУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину», — говорится в сообщении.

11 марта в Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по н.п. Копани в Беларуси возле границы с Украиной.

Позже в министерстве обороны Беларуси опровергли информацию об ударах по территории страны и назвали ее провокацией.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусам и предупредил, что командование российских оккупационных войск готовит серию провокаций — удары по ряду населенных пунктов в Беларуси, которые находятся возле украинско-белорусской границы.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, который ранее распространял неправдивую информацию об Украине, 11 марта заявил Владимиру Путину, что Украина якобы «выстроила позиции для нанесения удара по Беларуси».

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты и ракеты, идет техника. Также режим Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты.

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