Байден заявил, что хочет встретиться с украинскими беженцами

25 марта, 06:26
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Байден хочет встретиться с украинскими беженцами в Польше (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Байден хочет встретиться с украинскими беженцами в Польше (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден заявил, что хочет в Польше встретиться с украинскими беженцами.

Об этом сообщает Укринформ.

Байден отметил, что не может сообщить точное место встречи по соображениям безопасности.

«Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними», — заявил Байден.

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Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 миллиона жителей страны. Из этого количества более 2 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей.

20 марта в ООН заявили, что свои дома покинули 10 миллионов украинцев.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Беженцы Джо Байден Война России против Украины

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