Байден заявил, что хочет встретиться с украинскими беженцами
Байден хочет встретиться с украинскими беженцами в Польше (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Президент США Джо Байден заявил, что хочет в Польше встретиться с украинскими беженцами.
Об этом сообщает Укринформ.
Байден отметил, что не может сообщить точное место встречи по соображениям безопасности.
«Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними», — заявил Байден.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 миллиона жителей страны. Из этого количества более 2 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей.
20 марта в ООН заявили, что свои дома покинули 10 миллионов украинцев.
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