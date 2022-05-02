«Крюк» через Иран. Азербайджан решил закрыть небо для российских военных самолетов — СМИ 2 мая, 18:10 Цей матеріал також доступний українською Флаг Азербайджана (Фото:Hikmat Gafarzada/Unsplash)

Азербайджан принял решение закрыть воздушное пространство для российских военных самолетов, что значительно усложнило обеспечение военных баз армии РФ в Армении, сообщает The Azeri Times.

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По информации издания, с 1 мая военные транспортные самолеты РФ вынуждены делать «крюк» через Иран.

Ранее воздушное пространство для РФ из так называемых «космических воздушных» сил закрыла Турция. Грузия это сделала еще в 2008 году и до сих пор не открыла.

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29 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.

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