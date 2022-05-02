«Крюк» через Иран. Азербайджан решил закрыть небо для российских военных самолетов — СМИ

2 мая, 18:10
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Флаг Азербайджана (Фото:Hikmat Gafarzada/Unsplash)

Флаг Азербайджана (Фото:Hikmat Gafarzada/Unsplash)

Азербайджан принял решение закрыть воздушное пространство для российских военных самолетов, что значительно усложнило обеспечение военных баз армии РФ в Армении, сообщает The Azeri Times.

Война России против Украины — главные события 2 мая

По информации издания, с 1 мая военные транспортные самолеты РФ вынуждены делать «крюк» через Иран.

https://twitter.com/AzeriTimes/status/1520624594650075136?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1520624594650075136%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fl-media%2Faddarticles%2F

Ранее воздушное пространство для РФ из так называемых «космических воздушных» сил закрыла Турция. Грузия это сделала еще в 2008 году и до сих пор не открыла.

Видео дня

29 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Воздушное пространство Азербайджан Самолеты Российские самолеты

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