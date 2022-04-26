«В РФ могла начаться партизанская война». Арестович прокомментировал пожары в Брянске 26 апреля, 01:42 Цей матеріал також доступний українською В Брянске произошли пожары на нефтебазах (Фото:Типичный Брянск via Telegram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что пожары в Брянске могут говорить о том, что в России началась партизанская война.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Арестович подчеркнул, что в последнее время в РФ, в частности, происходят атаки на военкоматы. Он считает, что это связано с тем, что люди не хотят идти на войну.

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«В России неизвестно что происходит. В Уссурийске военная база горит, военкоматы горят, военные вузы горят, какие-то склады, дома губернаторов. У меня ощущение, что в России началась партизанская война. Особенно это касается военкоматов — народ не хочет туда и препятствует», — заявил Арестович.

Советник главы ОП напомнил, что в военкоматах хранятся личные данные призывников и резервистов.

В ночь на 25 апреля в российском Брянске возле границы с Украиной загорелись два хранилища нефтепродуктов.

Горела нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.



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