Более 40% граждан Молдовы считают, что виновниками войны в Украине являются Запад, НАТО и Киев — опрос
Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)
Почти половина граждан Молдовы (43,6%) называют главными виновниками развязанной Россией войны в Украине Запад, НАТО и Киев.
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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы IMAS.
По мнению 43,6% молдаван, виновниками начала войны РФ против Украины президент Украины Владимир Зеленский, НАТО и Запад.
Почти столько же (41,6%) считает, что в этой ситуации виновата РФ или российский диктатор Владимир Путин.
При этом еще 7,5% говорят, что виноваты в развязывании войны все вышеперечисленные.
В то же время 52% респондентов считают, что в Украине идет война, а еще 33% — «спецоперация», как ее называют россияне.
По данным СМИ, в первые дни полномасштабного вторжения России Украина обращалась в Молдову с просьбой продать или передать истребители МиГ-29, однако получила категорический отказ.
Позже премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что страна не может оказывать Украине военную помощь.
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