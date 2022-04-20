Более 40% граждан Молдовы считают, что виновниками войны в Украине являются Запад, НАТО и Киев — опрос

20 апреля, 19:07
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Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

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Почти половина граждан Молдовы (43,6%) называют главными виновниками развязанной Россией войны в Украине Запад, НАТО и Киев.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы IMAS.

По мнению 43,6% молдаван, виновниками начала войны РФ против Украины президент Украины Владимир Зеленский, НАТО и Запад.

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Почти столько же (41,6%) считает, что в этой ситуации виновата РФ или российский диктатор Владимир Путин.

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При этом еще 7,5% говорят, что виноваты в развязывании войны все вышеперечисленные.

В то же время 52% респондентов считают, что в Украине идет война, а еще 33% — «спецоперация», как ее называют россияне.

По данным СМИ, в первые дни полномасштабного вторжения России Украина обращалась в Молдову с просьбой продать или передать истребители МиГ-29, однако получила категорический отказ.

Позже премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что страна не может оказывать Украине военную помощь.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киев НАТО Российская агрессия Молдова Запад Владимир Зеленский Война России против Украины

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