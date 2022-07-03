В Турции задержали сухогруз с украинским зерном, вышедший из порта оккупированного Бердянска под флагом РФ

3 июля, 18:00
Сухогруз с украинским зерном (иллюстративное изображение) (Фото:CNN / Maxar Technologies)

Сухогруз с украинским зерном (иллюстративное изображение) (Фото:CNN / Maxar Technologies)

Судно Жибек Жоли под российским флагом, вывозившее украинское зерно из порта Бердянска, сейчас задержано таможенными органами Турции и стоит на входе в порт.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Отмечается, что в настоящее время Украина наладила полное сотрудничество с турецкой стороной для решения этого вопроса, которое планируется обсудить в понедельник, 4 июня.

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«Запрос Генеральной прокуратуры передан, и мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех, кто причастен к этой сделке», — отметил он.

По словам Боднара, это первое судно, которое пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска.

«Это попытка фактически пробить коридор для выхода из оккупированных портов», — добавил посол.

Также следственные действия в Турции происходят в отношении судов, выходящих из портов Крыма со сфальсифицированными российскими документами. Кроме того, украинская сторона настаивает на анализе украденного РФ зерна, чтобы вообще прекратить его вывоз.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Турция Зерно Российский корабль

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