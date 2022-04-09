Потери РФ в войне против Украины: Российские оккупанты потеряли 19,1 тысячи военных и тысячи единиц техники — Генштаб ВСУ 9 апреля, 09:17 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская бронетехника под Черниговом (Фото:Оперативное командование Север/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ сообщили общие боевые потери российских войск в результате полномасштабной войны России против Украины с 24 февраля по 9 апреля.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 19100 человек,

танков — 705 ед,

боевых бронированных машин — 1895 ед,

артиллерийских систем — 335 ед,

РСЗО — 108 ед,

средства ПВО — 55 ед,

самолетов — 151 ед,

вертолетов — 136 ед,

автомобильной техники — 1363 ед,

корабли /катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 112.

Специальная техника — 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.

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