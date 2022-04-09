Потери РФ в войне против Украины: Российские оккупанты потеряли 19,1 тысячи военных и тысячи единиц техники — Генштаб ВСУ
Уничтоженная российская бронетехника под Черниговом (Фото:Оперативное командование Север/Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ сообщили общие боевые потери российских войск в результате полномасштабной войны России против Украины с 24 февраля по 9 апреля.
Война России против Украины — главные события 9 апреля
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 19100 человек,
- танков — 705 ед,
- боевых бронированных машин — 1895 ед,
- артиллерийских систем — 335 ед,
- РСЗО — 108 ед,
- средства ПВО — 55 ед,
- самолетов — 151 ед,
- вертолетов — 136 ед,
- автомобильной техники — 1363 ед,
- корабли /катера — 7 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 112.
- Специальная техника — 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.
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