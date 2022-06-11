В Брянской области сообщают о пожаре в воинской части, горит российская техника — видео

11 июня, 11:47
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Последствия пожара в Брянской области РФ (Фото:@braga32/Telegram)

Последствия пожара в Брянской области РФ (Фото:@braga32/Telegram)

В Брянской области РФ местные жители сообщают о пожаре в российской воинской части.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на окраине города Клинцы в результате пожара на территории воинской части пострадала российская военная техника, прибывшая на ремонт из Украины. Официальной информации о происшествии нет.

Видео дня

«На данный момент пожар тушат девять машин спасателей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Россия Брянская область Пожар Война России против Украины

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