В Брянской области сообщают о пожаре в воинской части, горит российская техника — видео 11 июня, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Последствия пожара в Брянской области РФ (Фото:@braga32/Telegram)

В Брянской области РФ местные жители сообщают о пожаре в российской воинской части.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на окраине города Клинцы в результате пожара на территории воинской части пострадала российская военная техника, прибывшая на ремонт из Украины. Официальной информации о происшествии нет.

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«На данный момент пожар тушат девять машин спасателей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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