Намерен заселить беженцев из Украины. Французский активист заявил, что захватил виллу дочери Путина в Биаррице

14 марта, 13:35
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Активист у предполагаемой виллы дочери Путина (Фото:The Insider)

Активист у предполагаемой виллы дочери Путина (Фото:The Insider)

В Биаррице, Франция, активист Пьер Аффнер заявил о проникновении на виллу дочери диктатора Владимира Путина Альта Мира. Он сменил замки и заявил, что вилла готова принять беженцев от режима Путина, в первую очередь украинских беженцев.

Об этом сообщает The Insider.

Всего на вилле восемь спальных мест и три ванных комнаты, сообщил Аффнер.

The Insider
Фото: The Insider
The Insider
Фото: The Insider

На захваченной вилле по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey была найдена копия паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, а также доверенность от 2009 года, выписанная российским олигархом «Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии».

Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомился The Insider, вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 была передана Шамалову.

The Insider
Фото: The Insider
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Франция Дочь Путина Вилла Война России против Украины

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