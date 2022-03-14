Намерен заселить беженцев из Украины. Французский активист заявил, что захватил виллу дочери Путина в Биаррице 14 марта, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Активист у предполагаемой виллы дочери Путина (Фото:The Insider)

В Биаррице, Франция, активист Пьер Аффнер заявил о проникновении на виллу дочери диктатора Владимира Путина Альта Мира. Он сменил замки и заявил, что вилла готова принять беженцев от режима Путина, в первую очередь украинских беженцев.

Об этом сообщает The Insider.

Всего на вилле восемь спальных мест и три ванных комнаты, сообщил Аффнер.

Фото: The Insider

Фото: The Insider

На захваченной вилле по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey была найдена копия паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, а также доверенность от 2009 года, выписанная российским олигархом «Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии».

Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомился The Insider, вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 была передана Шамалову.

Фото: The Insider

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