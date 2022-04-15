СБУ перехватила разговор российского оккупанта, хваставшегося издевательствами над украинскими пленными 15 апреля, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и другие международные нормы обращения с военнопленными, сообщает СБУ со ссылкой на перехваченный телефонный разговор российского оккупанта.



Война России против Украины — главные события 15 апреля

В распоряжение СБУ попала запись, на которой российский военный хвастается перед своим другом зверствами, которые он совершал с украинскими военнопленными.



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«Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: „ааааа“, орёт!» — рассказывает захватчик и признается, что даже русские военные удивляются его жестокости: «Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!».

В СБУ сообщили, что этим российским оккупантом является 27-летний житель Астрахани Салават Сарсенов. Он служит в войсках РФ по контракту и находится на Запорожском направлении, участвуя в войне против Украины.

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«Интересно, знает ли о таких подвигах своего сына его мать, Зульфия Сарсенова? Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств. Так что если „дикарю“ удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом. А пока сплачиваем ряды и обязательно победим! Слава Украине!» — отметили в СБУ.







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