РФ исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп — украинская разведка 14 мая, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:focus.ua)

В настоящее время Российская Федерация исчерпала ресурсы для пополнения наиболее боеспособных батальонно-тактических групп. При этом у РФ есть еще достаточно резервов для того, чтобы вводить их на территорию Украины.

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Об этом в эфире общенационального марафона заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.



Он сообщил, что в РФ на государственном уровне идет скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизованных формируются новые подразделения, которые направляются на территорию Украины. Однако применение таких войск преимущественно неэффективно.

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«Через военкоматы вызывают военнообязанных, они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Насколько эффективно применение таких войск — это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это неэффективно», — подчеркнул представитель военной разведки Украины.

Скибицкий также сообщил о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.

«Самое угнетенное моральное состояние — у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов со временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Потому что именно там происходит принудительная мобилизация и призыв в ряды российских оккупационных войск. Неподготовленный личный состав, не имеющий, по сути, боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления. Кроме того, те резервисты, которые направляются на территорию Украины из России, особенно ее центральных регионов, восточных регионов, они просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их по сути встречает мощное сопротивление ВС Украины, Сил обороны, территориальной обороны и всего населения Украины», — рассказал он.

Скибицкий добавил, что россияне возвращаются домой в мешках для трупов, что оказывает большое влияние на моральное состояние оккупантов.



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