До 20 марта как минимум. Росавиация выдала планы агрессора по продолжению войны в Украине 11 марта, 12:06 Цей матеріал також доступний українською Воздушное пространство над югом РФ будет закрыто для гражданской авиации минимум до 20 марта (Фото:Аэрофлот)

Авиационные власти РФ решили продлить закрытие воздушного пространства на юге страны до утра 20 марта.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Воздушное пространство над южными регионами РФ было закрыто для гражданской авиации одновременно с началом войны против Украины — с 24 февраля.

Первоначально эта мера планировалась до 2 марта, впоследствии запрет на полеты продлевался до 8 и 14 марта.

Временно приостановлена работа аэропортов Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону. Для полетов используются альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Как сообщалось, из-за вторжения России в Украину страны мира закрыли свое воздушное пространство для российской авиации.

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