С начала июня в РФ могли отстранить генералов Дворникова и Сердюкова от командования войсками — британская разведка 25 июня, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Александр Дворников (Фото:mil.ru)

С начала июня высшее командование России могло отстранить нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины.

Об этом сообщила разведка Великобритании.



Отмечается, что в их число входит командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, а также командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников.

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Дворников также какое-то время, вероятно, исполнял обязанности главного оперативного командира, пишут в британской разведке.

По их данным, командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку эта группа продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе. На протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости, говорится в сообщении.

«Украина, вероятно, перестраивает свою оборону на участке Северодонецк — Лисичанск, так как российские бронетанковые части продолжают постепенно наступать на южной окраине района сосредоточения», — также добавили в разведке Великобритании.

Расследователи Conflict Intelligence Team 3 июня сообщили, что российский генерал Александр Дворников больше не командует группировкой войск РФ в Украине. По данным CIT, его заменили генералом Геннадием Жидко — это бывший командующий Восточным военным округом, а сейчас заместитель министра обороны России по военно-политической работе.

До этого газета The New York Times сообщила, что есть сомнения относительно того, продолжает ли отвечать за полномасштабную войну России против Украины Дворников, так как в последние недели его не видели.

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