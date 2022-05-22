РФ перекинула свою единственную роту БМПТ Терминатор на Северодонецкое направление — британская разведка
Боевая машина поддержки танков Терминатор (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)
Единственная действующая в России рота машин поддержки танков БМПТ Терминатор, вероятно, переброшена на Северодонецкое направление.
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Об этом сообщили в разведке Великобритании.
«Их присутствие свидетельствует о том, что к этой атаке причастна Центральная группировка войск (ЦГВ), которая является единственным соединением, выставившим эту машину. ЦГВ ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия разработала Терминатор после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.
«Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти Терминаторов они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию», — утверждают в британской разведке.
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