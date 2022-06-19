РФ отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа затонувшего крейсера Москва — украинская разведка 19 июня, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

РФ отказывает официально признавать гибель 27 членов экипажа затонувшего российского крейсера Москва, среди которых 19 срочников. До сих пор они считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что чиновники и спецслужбы продолжают вынуждать семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших в Москве родственниках. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.

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Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Якобы он получил подобный приказ после взрывов на корабле.

Родственники погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения, сообщают украинские разведчики. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках.



«Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Социальное напряжение среди родственников погибших на крейсере Москва продолжает расти», — говорится в сообщении.

Ранее украинские разведчики сообщали, что семьи моряков из крейсера Москва заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках и пытаются не допустить утечки информации.

Раньше Новая газета. Европа со ссылкой на двух матерей «пропавших без вести» матросов сообщала, что им предлагали добровольно признать сыновей "умершими в результате катастрофы".

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва - флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



16 апреля минобороны РФ опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика получилась без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео было снято до потопления крейсера.

При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, и из них удалось спасти 58 человек.



О возможной гибели своих сыновей-срочников, находившихся на крейсере, начали сообщать их родители. В России официально признали гибель одного человека, еще 27 считаются «пропавшими без вести». Агентство.Новости писало, что экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.

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