«Искусственно подгонять не будут». Лавров признал, что к 9 мая «успехов» РФ в войне против Украины не ожидается 2 мая, 01:27 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские военные не будут «искусственно ускорять» завершение войны против Украины до 9 мая.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом он сказал в интервью на итальянском телевидении.

Лавров объяснил свое заявление не неудачами оккупантами и большими потерями РФ, о которых регулярно сообщает Генштаб ВСУ, а якобы «минимизацией рисков для российских военных и гражданских». Он говорит, что в Кремле не требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, но «хотим, чтобы он приказал прекратить боевые действия».

Видео дня

«Наши военные не будут искусственно подстраивать свои действия под какую-либо дату, включая День победы. Темпы проведения операции в Украине в первую очередь зависят от необходимости минимизации рисков для гражданского населения и российских военных», — сказал глава МИД страны-агрессора.

Также он добавил, что в Москве будут «торжественно» праздновать 9 мая. В то же время на путинский парад не приедет никто из иностранных лидеров. Ранее в британской разведке заявляли, что Россия очень хочет добиться каких-либо серьезных успехов в войне против Украины именно до 9 мая. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин на параде может объявить о массовой мобилизации в РФ для «борьбы с мировым нацизмом» и ради «последнего удара по Украине».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.