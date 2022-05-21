Россия столкнулась с нехваткой разведывательного оборудования, ее возможности в наблюдении будут ухудшаться — разведка Британии 21 мая, 10:01 Цей матеріал також доступний українською Уничтожен российский БПЛА Орлан-10 (фото от 14 апреля) (Фото:Командование морской пехоты / Facebook)

Россия, вероятно, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения разведки, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.



Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщили в британской разведке.

Отмечается, что в война России против Украины беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон. Однако БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

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В Украине РФ попыталась реализовать концепцию «разведывательного удара», которую она доработала в Сирии, говорится в сообщении. При ней используются разведывательные БПЛА для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

Как отмечают британские разведчики, российские самолеты с экипажем в основном продолжают избегать полетов над украинской территорие. Вероятно, из-за угрозы со стороны украинских зенитно-ракетных комплексов.

«Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки российских сил будут еще больше ухудшаться, что негативно скажется на оперативной эффективности», — добавили в разведке Великобритании.

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