«Начинается паника от одного упоминания». Оккупанты массово отказываются идти в наступление в направлении Чернобаевки — перехват 30 апреля, 12:48 Цей матеріал також доступний українською Занятая ВС РФ авиабаза в Чернобаевке (Фото:Скриншот видео ВСУ)

У российских оккупантов начинается паника от одного упоминания о Чернобаевке Херсонской области. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут «дураков», которые готовы стать «пушечным мясом».

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Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, который удалось совершить в Херсонской области. На записи — разговор командира батальона ВС РФ с прибывшим командиром роты с пополнением так называемой «ДНР».

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«Сегодня утром русские отказались, говорят: „Вы чего едете, вы мясо!“. Они тут стояли, их послали туда (прим. на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят „Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!“, и вот это — началась паника», – жалуется захватчик из «ДНР».

Он сообщает, что после бегства россиян всего пять из 20 человек «нового пополнения из ДНР» согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

«Но и это не подействовало… Что ж, сложно мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают», — отметили в СБУ.

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