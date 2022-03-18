На фоне нападения России на Украину мир может ждать глобальный голод — эксперт ООН 18 марта, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Украина и Россия входят в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире (Фото:Nenad Delibos/Pexels)

Вторжение России в Украину может вызвать глобальный всплеск недоедания и голода, заявил специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри.



Эксперт ООН заявил, что вторжение России в Украину вызвало высокий уровень голода в стране и повышает риск более высоких показателей голода в России.

«За последние три года глобальные показатели голода и недоедания росли. С российским вторжением мы теперь сталкиваемся с риском неминуемого голода и голодной смерти во многих местах по всему миру. Военные нападения на Украину должны быть остановлены немедленно, прежде чем это повлечет за собой глубокие глобальные и долгосрочные последствия для продовольственной безопасности каждого», — отмечает Фахри.

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Как подчеркнул эксперт, Украина и Россия входят в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире. По некоторым оценкам, на карту поставлена ​​глобальная продовольственная безопасность, поскольку объем мировой торговли сельскохозяйственной продукцией составляет почти $1,8 триллиона.

Он отмечает, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощущаются в Египте, Турции, Бангладеш и Иране, которые покупают более 60% своей пшеницы в России и Украине. Все они имеют непогашенный импорт продовольствия. Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан также сильно зависят от поставок пшеницы из этих стран. В связи с тем, что в Украине и России скоро начнется посевной сезон, эксперта беспокоят долгосрочные сбои.

Фахри также отметил, что российское вторжение в Украину повредит жителям России. Так как из-за экономических санкций против РФ могут нанести ущерб наиболее уязвимым слоям населения.

Эксперт ООН подчеркнул, что необходимо предусмотреть и облегчить процесс восстановления в Украине. Даже в условиях войны международное сообщество должно уделять особое внимание поддержке украинских семейных ферм и мелких фермеров, так как от них будет зависеть восстановление Украины.

«Голод и недоедание всегда являются результатом политических неудач. Как и в случае любого военного вторжения, все страны должны действовать сообща, чтобы удовлетворить неотложные потребности в питании всех уязвимых групп населения, особенно беженцев, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и детей. Еда никогда не должна превращаться в оружие, и ни одна страна в мире не должна быть доведена до голода и отчаяния», — добавляет Фахри.

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