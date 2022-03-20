Тупик. Стратегия российских оккупантов по захвату крупных городов Украины провалилась — ISW 20 марта, 16:01 Цей матеріал також доступний українською В России были удивлены масштабами и жестокостью украинского сопротивления (Фото:Генштаб)

Российским оккупантам не хватило сил взять Киев, Харьков, Одессу и другие крупные города Украины.

Об этом пишут американские военные эксперты из института изучения войны (ISW).



Стратегия по захвату крупных городов Украины войсками РФ с треском провалилась. Кульминацией первобытной российской кампании стало создание тупиковой ситуации. Российские силы окапываются на периферии Киева и других местах, пытаясь укрепить политический контроль над оккупированными ими территориями.



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По данным экспертов тупик для российских войск, скорее всего, будет очень жестоким и кровавым, особенно если он затянется.

Тупик — это не перемирие и не прекращение огня, это состояние войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, не изменяющие обстановки.

Эти операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.

Они считают, что если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей. Россияне могут надеяться сломать волю украинцев продолжать боевые действия в таких обстоятельствах, продемонстрировав неспособность Киева изгнать российские войска. Однако эксперты уверены, что в этом оккупанты терпят неудачу.

Институт также считает, что россияне отказались от планов нападения на Одессу по крайней мере в ближайшее время.

Как пишет Washington Post, военные эксперты также предполагают, что попытка России завоевать Украину может зайти в тупик, поскольку тяжелые потери и потеря техники сказываются на неподготовленных российских войсках, которые до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоначальных целей.

Линия фронта почти не сдвинулась через неделю. Россияне погибают или получают ранения со скоростью до 1000 человек в день, по оценкам западной разведки, эта цифра больше, по данным украинской.



Видео сгоревших танков и брошенных конвоев постоянно транслируются в аккаунтах украинских социальных сетей, наряду с кадрами мертвых русских солдат, сдающихся русских солдат или голодных русских солдат, воруют цыплят у местных фермеров, и что хуже всего — кадры искалеченных тел украинских мирных жителей, погибших от ракет и артобстрелов. Каждый день украинцы, проживающие в городах, окруженных или частично окруженных русскими войсками, расплачиваются за неудачные военные действия русских оккупантов.



По словам западных экспертов, следующие две недели могут сыграть решающую роль в определении исхода всей войны. Если Россия не сможет быстро улучшить свои линии поставки, ввести подкрепления и поддержать слабеющий боевой дух войск на местах, ее цели могут оказаться недостижимыми.



«Я не думаю, что украинские силы смогут вытеснить российские войска из Украины, но я также не думаю, что российские силы смогут захватить гораздо больше территории Украины», — сказал Роб Ли, бывший морской пехотинец США, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики. Украина.



В недавней статье отставной американский генерал и европейские военные ученые утверждают, что российские силы близки к тому, что военные стратеги называют «кульминационной точкой» своего наступления, то есть они добились максимума своих возможностей, чтобы вести войну.



«Российская захватническая война в Украине сейчас вступает в критическую фазу; гонка за достижение высочайшей точки наступательного потенциала России и обороноспособности Украины», — написали генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес и Джулиан Линдли-Френч, глава аналитического центра Alphen Group в Нидерландах.



Поставка военного снаряжения США и их союзников Украине может помочь украинским силам воспользоваться этим «окном», чтобы добиться уступок за столом переговоров, отмечают эксперты.



Официальные лица США пока отказываются делать публичные прогнозы по поводу хода войны, но говорят, что есть явные признаки того, что РФ вовсю пытается панически найти подкрепление и решить свои проблемы с логистикой.



По словам официальных лиц и экспертов, российские войска, первоначально ворвавшиеся в Украину как минимум из четырех направлений, ожидали, что их встретят как «освободителей», и не были готовы к продолжительному сражению. Российские военные столкнулись с ожесточенным сопротивлением, и теперь они разошлись по нескольким направлениям, застряли в осаде и не имеют заранее спланированных линий поставки, чтобы выдержать затяжную войну, говорят официальные лица и эксперты.

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