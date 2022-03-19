«Молятся о нас и нашем государстве». Монастыри священного Афона осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину — письмо 19 марта, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Гора Афон (Фото:Dave Proffer/Википедия)

Монастыри Афона — автономной монашеской республики в Греции и одноименной священной горы — осудили нападение РФ на территорию Украины.

Об этом сообщил украинский предприниматель Андрей Мацола.

Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину получил более десяти писем из разных монастырей Афона. Предприниматель опубликовал один из них с переводом из монастыря Ставроникита.

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«В каждом письме слова поддержки всех украинцев и осуждение войны, которую против нас вероломно начал северный сосед. Но главное — слова о молитве о нас и нашем государстве, которое возвышается в монастырях и скитах Афона. Здесь, в садах Пресвятой Богородицы, молитвы непрерывно раздаются уже более тысячи лет, а эти наполненные украинской болью 23 дня они по-особому раздаются за нас», — передает Мацола.

Инфографика: Андрей Мацола/Facebook

Инфографика: Андрей Мацола/Facebook

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