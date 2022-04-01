Каждый из нас — важный свидетель. Как заставить Россию ответить за военные преступления в Украине — инструкция

1 апреля, 16:28
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Повреждение объектов гражданской инфраструктуры является военным преступлением (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Повреждение объектов гражданской инфраструктуры является военным преступлением (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ходе войны РФ против Украины оккупационные войска совершают многочисленные тяжкие преступления против гражданского населения по всей территории страны. НВ совместно с ГПУ объясняет, что можно считать военным преступлением и как его задокументировать.

Одного факта совершения преступления недостаточно для привлечения к ответственности виновных. Ведь насколько очевидной не казалась бы ситуация, любое преступление нужно доказать. Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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«Фактически каждый из нас в конкретных исторических условиях является свидетелем тяжких преступлений. А значит, каждый может помочь со сбором и фиксацией доказательств военных преступлений и преступлений против человечности», — отмечают в Генпрокуратуре.

В ГПУ напоминают информацию, позволяющую каждому стать важным свидетелем в Международном уголовном суде при рассмотрении дел против причастных к агрессии.

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Что считается военным преступлением?

  • факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом;
  • факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
  • насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования;
  • отказ или лишение доступа к медицинской помощи;
  • насилие в отношении духовенства, повреждение/уничтожение культовых сооружений (храмов, мечетей, синагог и т. п.);
  • расположение и использование военной техники в жилых кварталах города;
  • ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города;
  • повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
  • использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медицинских учреждений;
  • использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских;
  • захват имущества, ограбление оккупационными силами.
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Как задокументировать военное преступление?

Чтобы приобщиться к документированию преступлений РФ, нужно немного — всю известную информацию о преступлениях России против мирного населения прислать на следующие ресурсы:

1. Платформу WarCrimes
2. Платформу Tribunal.ua (или чат-боты в Viber и Telegram).
3. Электронную почту прокурора Международного уголовного суда Карима Хана otp.informationdesk@icc-cpi.int

Сбор и обработка данных осуществляется Офисом Генерального прокурора в сообществе с украинскими и международными партнерами и волонтерами.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Военные преступления РФ Война России против Украины

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