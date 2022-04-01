Каждый из нас — важный свидетель. Как заставить Россию ответить за военные преступления в Украине — инструкция 1 апреля, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Повреждение объектов гражданской инфраструктуры является военным преступлением (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ходе войны РФ против Украины оккупационные войска совершают многочисленные тяжкие преступления против гражданского населения по всей территории страны. НВ совместно с ГПУ объясняет, что можно считать военным преступлением и как его задокументировать.

Одного факта совершения преступления недостаточно для привлечения к ответственности виновных. Ведь насколько очевидной не казалась бы ситуация, любое преступление нужно доказать. Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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«Фактически каждый из нас в конкретных исторических условиях является свидетелем тяжких преступлений. А значит, каждый может помочь со сбором и фиксацией доказательств военных преступлений и преступлений против человечности», — отмечают в Генпрокуратуре.

В ГПУ напоминают информацию, позволяющую каждому стать важным свидетелем в Международном уголовном суде при рассмотрении дел против причастных к агрессии.

Что считается военным преступлением?

факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом;



факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;

насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования;

отказ или лишение доступа к медицинской помощи;

насилие в отношении духовенства, повреждение/уничтожение культовых сооружений ( храмов, мечетей, синагог и т. п. );

храмов, мечетей, синагог ); расположение и использование военной техники в жилых кварталах города;

ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города;

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медицинских учреждений;

использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских;

захват имущества, ограбление оккупационными силами.

Как задокументировать военное преступление? Чтобы приобщиться к документированию преступлений РФ, нужно немного — всю известную информацию о преступлениях России против мирного населения прислать на следующие ресурсы: 1. Платформу WarCrimes

2. Платформу Tribunal.ua (или чат-боты в Viber и Telegram).

3. Электронную почту прокурора Международного уголовного суда Карима Хана otp.informationdesk@icc-cpi.int Сбор и обработка данных осуществляется Офисом Генерального прокурора в сообществе с украинскими и международными партнерами и волонтерами.

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