В Украине погибли более 21800 военных армии РФ. Генштаб ВСУ сообщил о потерях России за два месяца войны против Украины
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
Генштаб ВСУ опубликовал всеобщие потери российской армии с 24 февраля по 24 апреля.
Война России против Украины — главные события 24 апреля
Боевые потери противника составили:
- личного состава — около 21800 человек ликвидировано,
- танков — 873 ед,
- боевых бронированных машин — 2238 ед,
- артиллерийских систем — 408 ед,
- РСЗО — 147 ед,
- средства ПВО — 69 ед,
- самолетов — 179 ед,
- вертолетов — 154 ед,
- автомобильной техники — 1557 ед,
- корабли / катера — 8 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 191,
- специальная техника — 28,
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
«Данные уточняются», — отметили в Генштабе ВСУ.
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