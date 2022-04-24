В Украине погибли более 21800 военных армии РФ. Генштаб ВСУ сообщил о потерях России за два месяца войны против Украины

24 апреля, 10:05
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Поддержи НВ

Генштаб ВСУ опубликовал всеобщие потери российской армии с 24 февраля по 24 апреля.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Боевые потери противника составили:

  • личного состава — около 21800 человек ликвидировано,
  • танков — 873 ед,
  • боевых бронированных машин — 2238 ед,
  • артиллерийских систем — 408 ед,
  • РСЗО — 147 ед,
  • средства ПВО — 69 ед,
  • самолетов — 179 ед,
  • вертолетов — 154 ед,
  • автомобильной техники — 1557 ед,
  • корабли / катера — 8 ед,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 191,
  • специальная техника — 28,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

«Данные уточняются», — отметили в Генштабе ВСУ.

Видео дня

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X