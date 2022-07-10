В РФ устанавливают слежку за родственниками ликвидированных в Украине российских военных — украинская разведка

10 июля, 15:54
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В РФ близких родственников российских военнослужащих, погибших на территории Украины или участвующих в войне, ФСБ рассматривает как склонных к «публичному распространению ложной информации и совершению действий по дискредитации ВС РФ».

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Отмечается, что управление ФСБ РФ по Костромской области направило главе Вохомского муниципального района запрос о предоставлении справочной информации о лицах, склонных к совершению преступлений по ст. 207.3, ст. 280.3 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение ложной информации и совершение действий по дискредитации ВС РФ). При сборе такой информации особое внимание уделяют близким родственникам военнослужащих, участвующих в войне против Украины или погибших в ходе боевых действий.

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Кроме того, в РФ активизировали набор в частные военные компании. Из-за нехватки желающих активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. В частности, расположенных в Республике Адыгея. После подписания и выполнения контрактов с ЧВК обещают заключенным полную амнистию.

Сбор рекрутов проходит на военном полигоне вблизи хутора Молькино Краснодарского края. Он известен как база подготовки боевиков ЧВК Вагнер.

Также сообщается, что аналогичная работа проводится в местах лишения свободы в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Статья, по которой был осужден конкретный человек, неважна. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после шести месяцев службы, отмечают в разведке.

При этом отмечается, что такие «добровольцы» должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь смартфоны — только устаревшие кнопочные телефоны.

«В ходе собеседований, проводимых военнослужащими главного управления генерального штаба ВС РФ, новобранцам доводят, что в течение двух месяцев планируется набор до 10 000 добровольцев. После этого состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач — установление контроля над дорогами в направлении Изюм — Славянск — Бахмут», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Украинская разведка Война России против Украины

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